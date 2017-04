To tenåringar mista lappen

Utrykkingspolitiet beslagla to førarkort under ein fartskontroll i 80-sona på E39 ved Egge. Den eine føraren vart målt til 134 km/t, medan den andre vart målt til 117 km/t. 12 bilførarar fekk forenkla førelegg. Av desse blir ein meldt for å ikkje godta førelegget.