To polske trailerar stengde vegen

For andre gong i dag er riksveg 13 over Vikafjellet stengd ved Holasvingane. I 16-tida måtte ein polsk trailer få hjelp etter å ha hamna på tvers i vegen. No har ein ny polsk trailer, utan kjettingar, stengt vegen. Ein bergingsbil frå Voss skal vere på veg, og truleg er vegen snart opna att.