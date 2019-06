To nye formannskap seier nei

Fleirtalet i alle dei fire formannskapa i samanslåingskommunane i Sunnfjord vender tommelen ned for fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK. Men Ap og SVs avventande haldning i Førde gjer at utfallet likevel står ope, skriv Firda. I Gaular skjedde nei-tilrådinga med Sp og Aps til saman tre røyster mot dei to røystene frå Høgre og KrF. I Naustdal vart formannskapstilrådinga fire–éin mot fusjon. Der røysta Ap, Sp og SV for eit nei-framlegg reist av Erlend Haugen Herstad (Sp).