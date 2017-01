To fekk køyrenekt på Kjøs

To tyngre køyretøy vart nekta vidare køyring då Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs bru på riksveg 15 i dag. Årsaka var at lasta var for dårleg sikra. I tillegg fekk fire sjåførar munnleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane. I alt 20 køyretøy vart kontrollerte.