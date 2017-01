SV krev ny budsjetthandsaming

På grunn av bråket kring eigedomsskatten i Naustdal krev SV i kommunen at budsjettet for 2017 blir behandla på nytt, så snart som råd. I ein e-post til ordføraren skriv Åsmund Berthelsen at partiet også vil ha ein ny gjennomgang saka om utskriving av eigedomsskatt.