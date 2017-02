Stryn-keeper til Kongsvinger?

Simen Lillevik frå Stryn prøvespelte i dag for Kongsvinger i ein treningskamp mot Stabæk. Lillevik gjekk frå Førde til Stabæk i fjor, men er no aktuell som keeper for laget som kom til cupfinalen i 2016. Stabæk vann kampen 2-0.