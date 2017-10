Storehaug fekk ønsket oppfylt

Nyvald stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug, blir medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– No skal eg jobba for utjamning av nettleiga. Eg har alt skrive det første forslaget som skal opp på måndag, seier Storehaug til NRK.