Sterk vind på bru

Rugsundbrua på fv. 616 mellom Svelgen og Oldeide er periodevis stengd på grunn av sterk vind. Fv. 50 Hol - Aurland er open for trafikk etter uveret, og det er no fri ferdsel over rv. 52 Hemsedalsfjellet. Rv. 13 over Vikafjellet blir ikkje opna i dag.