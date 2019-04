Stengt på grunn av ras

Fylkesveg 13 over Gaularfjellet er stengt grunna snøras, opplyser vegtrafikksentralen. Fjellovergangen har vore vinterstengt, men opna førre fredag. Entreprenøren som har ansvaret for vegen er på veg for å rydda vekk raset, men det er usikkert når vegen blir opna att.