Søkte ly i garasje

Ein rusa mann (35) blir teken hand om av politi og helse på Vassenden i Jølster. Mannen søkte tilhald i ein garasje. Ifølgje politiet hadde han noko for lite klede for ein desembermorgon, men mannen skal vere vaken. Politiet presiserer at mannen ikkje har brote seg inn i garasjen.