Sognefjellet opnar kl. 8

Fv. 55 over Sognefjellet vert opna for trafikk kl.8. Vanskelege vêrtilhøve gjer at fjellovergangen har vore stengd sidan onsdag føremiddag. Statens vegvesen melder om slapseføre på morgonkvisten og ber bilistar vere skodd etter vêret.