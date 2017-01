Sogndal-keeper skiftar klubb

Sogndal og Ullensaker/Kisa er samde om ein overgang for Stefan Hagerup. 22-åringen kom frå Fyllingsdalen i 2015 og fekk 13 kampar for Sogndal i 1. divisjon. – Stefan fortener dette, han treng speletid på eit høgt nivå, og no får han sjansen til å gå vidare, seier keepertrenar Terje Skjeldestad til Sogndal Fotball.