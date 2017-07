Skiprodusent fekk inn 3,3 millionar

Skiprodusenten SGNskis frå Sogndal har henta inn 3,3 millionar frå 50 investorar på to veker, det skriv porten.no. Investorar har stått i kø etter at regjeringa innførte ei ny ordning som gir skattefordelar for å investere i mindre gründerverksemder.