Skal rive tinghusa på Leikanger

To av dei gamle tinghusa på Leikanger skal rivast. Sogn Avis skriv at arbeidet startar tidleg i juni. Det er sett av ti veker til arbeidet og prislappen er 5,5 millionar kroner. Dei to blokkene (Tinghus II og Tinghus III) har tidlegare husa tilsette i blant anna Vegvesenet og hos fylkeskommunen og fylkesmannen.