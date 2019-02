Skal leite etter syndar

Lensmannen i Bremanger skal no finne ut av kven som dumpa eit lass med avfall på ein rasteplass ved Haukåvatnet, skriv Firdaposten. Ein forbipasserande kom over søppelet som låg strøydd i skogen over eit område på 2–300 meter. Lensmannen seier han vil gå gjennom avfallet for å sjå om han finn spor etter syndaren.