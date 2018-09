Rykker ut til trafikkulukke

Naudetatane rykker ut til ei trafikkulukke på E39 ved Vassenden i Jølster. Politiet fekk melding om hendinga klokka 18.20. Dei opplyser på Twitter at omstenda er litt uavklarte, men at det er mogleg at ein lastebil og to personbilar er involverte.