Roleg julebordsnatt i fylket

– Natta var forholdsvis grei, seier Espen Gulliksen frå politiet sin operasjonssentral i Florø.

Den siste innspurten i julebordssesongen før høgtida baud ikkje på problem for politiet i fylket.

– Ein mann vart sett i arresten for festbråk og skadeverk, men utanom det var det roleg, seier Gulliksen.

Rår folk til å sove ut etter festen

I julebordssesongen er politiet ekstra synlege på vegane. Det er for å hindre at det skjer ulukker i trafikken. Dei vil passe på at folk ikkje køyrer med promille dagen etter fest.

– Julebordstid er rustid, så då er det viktig å vise seg. No har vi eit satsing, slik vi har nokre veker no og då, seier Gulliksen.

Han har eit godt råd til dei som har vore ute og feira med vener og kollegaer.

– Sov godt ut gårsdagen før du set deg i bilen i morgonen, det er eit godt råd, seier Espen Gulliksen.

Sjekk vêr og føre

Vestlandet er prega av mildt og vått vêr denne søndagen, men ver likevel obs.

Det kan vere glatt på fjellovergangane der det er kaldare. Som på Vikafjellet, der vegvesenet melder at temperaturen er rundt 0 grader, og snø- og isdekke kan gjere vegbana glatt.