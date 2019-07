Rekordsal for countryfestival

Det er duka for Countryfestivalen på Breim komande helg. Amerikanske Emmylou Harris er årets store trekkplaster. Til no har det blitt seld billettar for om lag 2,5 millionar kroner, melder Firda. – Det er det beste førehandssalet vi har hatt nokon gong, seier Arve Kleppe, dagleg leiar i Norsk countrytreff til avisa.