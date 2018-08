Redningsaksjon i Aurland

To personar skal ha gått seg fast i fjellet i Undredalen i Aurland i Sogn, og no er eit redningshelikopter på veg til staden for å hente dei. – Det er ein mann og ei kvinne, og dei har ikkje skada seg, dei har berre gått seg fast, seier Arve Samsonsen ved operasjonssentralen til Politiet i Bergen.