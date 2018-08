Råkøyrde i Vågsøy

Ein bilførar berga så vidt lappen, men fekk 10.200 kroner i bot og tre prikkar i førarkortet under ein fartskontroll ved Totland i Vågsøy i går kveld. Bilføraren vart målt til 113 km/t i 80-sona. Det opplyser Utrykkingspolitiet til Fjordenes Tidende. I alt måtte åtte bilførarar punge ut for høg fart under kontrollen på riksveg 15.