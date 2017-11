Promillemistanke i Naustdal

Ein mann i 20-åra vart like før midnatt søndag framstilt for blodprøvetaking. Mannen vart stogga av ein Up-patrulje i Øyravegen. I tillegg til å vere mistenkt for å ha køyrt bil i ruspåverka tilstand, hadde han ikkje førarrett for personbil.