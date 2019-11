Politiet vil ikkje starte gransking

Politiet tek ikkje sjølvkritikk for at dei ikkje rykte ut då dei fekk melding om trugsmåla til den drapssikta 27-åringen natta før drapet i Florø. – Vi vurderte at det ikkje var fare for liv og helse i denne saka, seier leiar for Felles eining for operativ teneste, Kjetil Rekdal i Vest politidistrikt til Firdaposten. Politiet valde å ikkje rykke ut, men bad innringarane om å gå ut av huset og vise vekk mannen sjølve, trass i at dei var redde og meinte mannen var psykotisk.