Over 2 millionar til TV-aksjonen

Sogn og Fjordane har samla inn over 2 millionar kroner til årets TV-aksjon. Per innbyggjar gjev Sogn og Fjordane 18,23 kroner, noko som er ei krone over landsgjennomsnittet. Pengane går i år til Kirkens Bymisjon, og kveldens TV-sending byrjar klokka 19.55.