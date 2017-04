AVVENTANDE: Politikarane har sagt mykje positivt om utvidingsplanane til Vik fengsel, men no ynskjer fengselsleiar Roy Egil Stadheim handling. – Eg har hatt stortingsrepresentantar frå alle regjeringsparti innom, og alle seier at vi skal få det til. Ein gang må vi byrje å tru på at dei snakkar sant, seier han.

Foto: Noralv Pedersen / NRK