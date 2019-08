Oppmodar om å sjekke klatreparkar

Sparebankstiftinga oppmodar kommunane om å sjekke klatreparkane sine for rote, skriv Firda Tidend. Bakgrunnen er at ein av stolpane i klatreparken på Vassenden knekte tysdag, medan fire born klatra i den. Ingen av borna vart alvorleg skadde. Rune Berge i Klatrejungel AS, som har produsert og levert klatreparken, skal synfare parken over helga. Han minner om at eigarane har eit visst ansvar for å sjekke tilstanden med visse mellomrom.