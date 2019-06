Opnar bru for trafikk

Teita bru på fylkesveg 695 opnar att for trafikk klokka 12. Det melder Vegtrafikksentralen. Brua på bygdevegen sør for Byrkjelo i Gloppen har vore stengd for trafikk sidan i fjor haust. I november vart det oppdaga at brua hadde sige kraftig.