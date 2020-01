Opna etter ras

Det er no fri ferdsel på fylkesveg 5637 mellom Skjolden og Urnes i Luster. Vegen har vore stengd sidan i dag tidleg etter at eit jord- og steinras sperra vegen sør for Kvita Skred-tunnelen. Det er framleis rydding på staden, opplyser Vegvesenet.