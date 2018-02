Ønskjer sjøredningskorps i Sogn

Redningsselskapet ønsker no å opprette eit frivillig sjøredningskorps i Sogn. Det seier Endre Ytreland som er regionleiar i Redningsselskapet Vest. Fram til no har ein berre hatt sjøredningskorps på kysten, men no vil dei også etablere eit korps inne i Sognefjorden. Ytreland seier dei no jobbar med å få på plass mannskap.