Oljesøl i Sløvåg

Det blei i ettermiddag registrert oljesøl i sjøen ved Sløvåg i Gulen, skriv Porten.no. Brannsjef Sigvald Kvigne seier til nettavisa at sølet skuldast overfylling av ein tank hos verksemda Wergeland-Halsvik AS. Kvigne seier oljen i utgangspunktet er ufarleg, og trur ikkje den vil skade fulge- og dyrelivet i området. Verksemda vil no sjå nærare på kva som har skjedd.