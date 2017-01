OBS-varsel: Ber bilistar køyre svært forsiktig tysdag

Det er sendt ut OBS-varsel for vanskelege køyreforhold heilt frå Helgeland og Salten i nord til Agder-fylka. Ein brå overgang frå kulde til mildvêr vil føre til svært glatte vegar og fare for underkjølt regn.

– I natt og i morgon så må ein vere godt skodd når ein skal ut på vegen. Vi reknar med at det kjem til å bli lokalt vanskelege køyreforhold. Både der det no er bart i vegen og der det er snø og isdekke. Når det no blir mildvêr blir det tøffe forhold på vegane, seier vaktoperatør i Statens vegvesen, Jan Erikstad.

Dei har varsla alle entreprenørane om vêromslaget og har bede dei vere klare til innsats for å sikre trygg ferdsel for alle som må ut og køyre.

– I morgon tidleg er det mange som skal på jobb som fort kan få problem fordi det kjem til å bli glatt. Vi blir nøydd til å prioritere dei mest trafikkerte vegane først, så det vil ta tid før vi får godt over alle vegane på skikkeleg måte, slår Erikstad fast.

UNDERKJØLT: Illustrasjonen syner korleis regn kan fryse på bakken og skape trøbbel.

Vêrmeldinga seier at vil bli mildvêr heilt opp i høgfjellet, og til dels mykje nedbør i form av regn mange stader.

– Når du får regn oppå kald vegbane, så veit vi kva dette kan bli for noko. Salt har avgrensa effekt når det kjem til å regne såpass mykje som det er meldt. Vi er litt spente, seier Erikstad.

OBS-varselet for vanskelege køyreforhold med fare for underkjølt regngjeld følgjande område: