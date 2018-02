Ny leiar i Senterungdomen

Årdølen Hilde Horpen vart vald til ny leiar i senterungdomen i Sogn og Fjordane under deira landsmøte i Kalvåg i helga. – Folk veit best sjølve kva som er bra for dei. Det er noko som gjennomsyrer politikken vår, og dei sakene vekker ekstra engasjement i meg, seier Horpen til avisa porten.no