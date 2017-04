Neppe ordførarkandidat i 2019

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid, seier til Fjordabladet at det er svært små sjansar for at han stiller til val for ein ny periode som ordførarkandidat ved kommunevalet i 2019. Bjørlo er inne i sin andre periode som ordførar. Bjørlo seier til avisa at å vere ordførar er ein kjekk, men svært energikrevjande jobb.