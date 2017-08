Nedgang på opningsdagen

Tysdag morgon gjekk Fjord 1 på Oslo Børs. Aksjane starta med ein pris på 34,80 kroner per aksje og då børsen stengte i ettermiddag var prisen nede i 34,40 kroner. Det vart omsett for rett over åtte millionar og selskapet er verdsett til 3,4 milliardar kroner.