Navarsete: Stopp bruarbeidet!

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) er forskrekka over det ho ser i Utvik, der arbeidet med å reparere eine brukaret til den gamle brua etter skadeflaumen er starta opp. – Stopp arbeidet og bygg nytt, seier den tidlegare samferdsleministeren til Fjordingen. Navarsete seier til avisa at ho vil sende brev frå Stortinget til olje- og energiministeren der ho utfordrar han på kravet om nye bruer. Det betyr at statsråden må gje svar komande veke.