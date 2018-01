Mykje på stell, men ikkje alt

Ein førar vart pålagd døgnkvil under ein trafikkontroll ved Folven i Stryn. Føraren vert også meld for brot på køyre- og kviletidsreglane for og for å køyre utan sjåførkort. Ein annan fekk bruksforbod for ting som hindra sikt ut frontruta. Alle køyrety var utstyrt med gode dekk og hadde kjettingane på plass.