Meld for blotting

Ein mann er meld for blotting ved ein badeplass i Stryn. Det var to unge jenter som bada i området søndag, som melde ifrå om at det sat ein blottar i ein bil like ved, skriv Fjordingen. Seinare på kvelden fekk politiet tilsvarande melding frå Nordfjordeid. Politiet rykka då ut og arresterte mannen.