Mangersnes tilbake i Sogndal

Sogndal Fotball og Tom Mangersnes er samde om å samarbeide på ny. I 2017 kjem Mangersnes til å ha ansvar for klubbens analysearbeid, spelarkartlegging og vidareutvikling av fagfeltet analyse, melder Sogndal Fotball. Han skal jobbe 70 prosent for Åsane, og 30 prosent for Sogndal.