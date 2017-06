Mange var for tunge

Statens vegvesen skreiv ut overlassgebyr for nær 30.000 kroner under ein kontroll ved Håbakken i Lærdal i går kveld. Tre vogntog og ein buss måtte alle laste om. Verst gjekk det for føraren av eit vogntog som hadde overlass både på trekkbil og totalvekt. Gebyret kom på 9.700 kroner.