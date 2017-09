Må sove på stova

Sjukeheimen på Sande i Gaular er overfylt og bebuarane må sove i stover og har rom utan toalett. Det skriv avisa Firda. Trass i overbelegg har kommunestyret bestemt at det skal kuttast ti sjukeheimsplassar for å spare pengar. Tidlegare ordførar og noverande leiar i rådet for eldre og funksjonshemma i Gaular, Per Kjelstad, omtalar situasjonen som uverdig.