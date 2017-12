Legg ned lensmannskontor

28. desember blir lensmannskontoret i Balestrand lagt ned og blir lagt inn under Høyanger. Kåre-Jan Hofrenning blir no politikontakt for Balestrand. Lensmannskontoret i Balestrand blei oppretta i 1919 med Peder Bremer Øvrebø som den første lensmannen.