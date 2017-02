Landa på fire fakultet

Høgskulestyret vedtok i dag at det skal vere fire fakultet i den nye Høgskulen for Vestlandet. Skulen får då tre fakultet for helse- og omsorgsfag, undervisning, teknologi- ingeniør- og naturfag. Det fjerde fakultetet skal romme alt frå økonomi/administrasjon, nautikk og samfunnsfag.