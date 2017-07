Lærdalsselskap investerer på kysten

Lærdalsselskapet Høgeloft as kjøper Kalvåg Appartement Gamleskulen i Kalvåg, skriv Sogn avis. Blant aksjonærane i selskapet er både ordførar og varaordførar i Lærdal. Styreleiar i selskapet, Knut Opdal, seier til avisa at dei førebels ikkje har planar for bygget.