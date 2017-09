Kvilte ikkje nok

Under ein tungbilkontroll på Lefdal kontrollstasjon vart ein sjåfør meld for brot på køyre og kviletida. Ein sjåfør måtte sikre lasta før han fekk køyre vidare. Ein sjåføre fekk 500 kroner i gebyr for manglande vognkort, og to sjåførar måtte fjerne tin frå frontruta. Ved Nordfjordeid trafikkstasjon vart ei vogntog stogge med 3200 kg overlast og sjåføren fekk eit gebyr på 7400 kroner.