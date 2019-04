Køyrde utan førarkort

Ein sjåfør vart meld til politiet etter at han under ein kontroll på riksveg 5 på Kaupanger vart stoppa utan gyldig førarkort. I same kontrollen vart ein annan sjåfør meld for å køyre med born usikra i bilen. Statens vegvesen kom også over fleire køyretøy med tekniske manglar og ein passasjer som ikkje brukte bilbelte.