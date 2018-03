Køyrde inn i eit tre

Ein bil køyrde i eit tre ved kyrkja på Sande i Gaular. – Personen er lettare skadd og er sendt til sjukehus for sjekk, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Lars Geitle. Naudetane rykte først ut til kyrkja i Førde etter at politiet melde det på Twitter, men det viste seg at ulukka hadde skjedd i Gaular.