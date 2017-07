Køyrde av vegen

Like etter klokka 23 måndag kveld køyrde ein bil av vegen på fylkesveg 609 like etter Askvollkrysset i Førde. Bilen hamna i ei skråning og trefte ein lyktestolpe. Politiet opplyser at føraren av bilen var medviten etter hendinga, og vart teken med til sjukehus for sjekk.