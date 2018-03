Køyrde ATV med promille

Ei kvinne i 20-åra er dømd for å ha køyrd ein ATV i rusa tilstand. Ho hadde heller ikkje gyldig kompetansebevis for å køyre firehjulingen. Ifølgje retten var promillen høg, noko som var eit alvorleg faremoment. No må kvinna sone 21 dagar i fengsel og betale ei bot på 24.000 kroner. Kvinna mistar også førarkortet i to år.