Klipte skilta på lastebil

Ein lastebil fekk bruksforbod og vart avskilta under ein kontroll på Håbakken i Lærdal i dag. Verken fartsskriver eller køyretøy hadde vore til periodisk kontroll. Tre bussjåførar vart pålagde å ta vekekvil. To av desse blir melde til politiet for brot på køyre og kviletida.