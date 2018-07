Klatrar frakta til Haukeland

Ein mannleg fjellklatrar har falle ned tre til seks meter under klatring ved Avsnes i Vadheimsfjorden. Politiet opplyser at han skal vere medviten, men vedkomande klager over smerter frå skader fallet har påført han. Mannen var i følgje med eit klatrelag. Mannen er no frakta til Haukeland.