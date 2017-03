Kan jakte jobbar verd 650 mill.

Skipavika næringspark i Gulen har inngått samarbeid med Semco Maritime. – Dette betyr at vi har rykt opp ein divisjon seier Lars Hellandsjø i Skipavika næringspark til Avisa Nordhordland. Samarbeidet gjer at dei no kan ta på seg store jobbar med reaktivering og klassing av riggar. Det betyr oppdrag i storleiksorden 170 til 680 millionar kroner.